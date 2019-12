Concorrência defende mudanças nas regras de fidelização nas telecomunicações

A entidade reguladora, liderada por Margarida Matos Rosa, considera que as alterações à lei implementadas há três anos não corrigiram os problemas.



As empresas Meo, NOS, Nowo e Vodafone ficaram obrigadas a disponibilizar ofertas sem fidelização, mas os preços praticados não compensavam. A autoridade encontrou outras barreiras concorrenciais como a “refidelização” em mais de 48% dos casos, a complexidade do processo de rescisão contratual e falta de informação transparente.



A Autoridade da Concorrência vem agora apresentar um conjunto de recomendações ao Governo. De acordo com o Jornal de Negócios, a ideia é que apenas possa ser renovada a fidelização, caso ocorra a instalação de novos serviços ou equipamentos.



Caso o consumidor mude de morada, também terá direito à resolução do contrato sem penalizações.