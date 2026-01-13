Concorrência não se opõe à aquisição da Seguramos pela MDS
A Autoridade da Concorrência (AdC) tornou hoje pública uma "decisão de não oposição" à operação de concentração resultante da aquisição da Seguramos pela MDS, considerando que "não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência" no mercado nacional.
"A operação de concentração consiste na aquisição, pela MDS - Corretor de Seguros, S.A.("MDS"), do controlo exclusivo sobre a Seguramos - Corretores e Consultores de Seguros, S.A.("Seguramos")", informou a AdC no seu `site`.
A notificação da operação de concentração de empresas foi recebida pela AdC em 12 de dezembro de 2025.
A MDS - Corretor de Seguros, S.A., com atividade na mediação e consultoria de seguros em Portugal, é indiretamente detida e controlada pelo Grupo Ardonagh.
A Seguramos -- Corretores e Consultores de Seguros, S.A. presta serviços de mediação e consultoria de seguros a clientes empresariais e particulares.