Concorrência não se opõe à aquisição da Seguramos pela MDS

"A operação de concentração consiste na aquisição, pela MDS - Corretor de Seguros, S.A.("MDS"), do controlo exclusivo sobre a Seguramos - Corretores e Consultores de Seguros, S.A.("Seguramos")", informou a AdC no seu `site`.

A notificação da operação de concentração de empresas foi recebida pela AdC em 12 de dezembro de 2025.

A MDS - Corretor de Seguros, S.A., com atividade na mediação e consultoria de seguros em Portugal, é indiretamente detida e controlada pelo Grupo Ardonagh.

A Seguramos -- Corretores e Consultores de Seguros, S.A. presta serviços de mediação e consultoria de seguros a clientes empresariais e particulares.