"Concorrência" sim, "batota" não. Twitter ameaça processar Meta devido ao Threads

Na missiva, o advogado Alex Spiro fala em“O Twitter pretende fazer cumprir rigorosamente os seus direitos de propriedade intelectual e exige que a Meta tome medidas imediatas, parando de usar quaisquer segredos comerciais do Twitter ou outras informações altamente confidenciais”, lê-se no documento obtido pelo site de notícias Semafor “O Twitter reserva todos os seus direitos, incluindo o direito de recorrer a medidas cautelares sem aviso prévio para evitar qualquer retenção, divulgação ou uso da sua propriedade intelectual por parte da Meta”, escreve Spiro.

O Twitter despediu cerca de 80% dos funcionários desde que Musk se tornou dono da rede social, em outubro passado.

Segundo a rede de Elon Musk, também dono da Tesla,desta plataforma.O advogado refere ainda que a Meta recrutou esses trabalhadores para “desenvolverem a aplicação imitadora Threads, com o objetivo específico de usarem os segredos do Twitter e outra propriedade intelectual de modo a acelerarem o desenvolvimento da, em violação da lei estatal e federal, assim como das obrigações desses ex-funcionários para com o Twitter”.Em declarações ao Semafor, o diretor de comunicação da Meta disse que as acusações do Twitter não têm fundamento., garantiu Andy Stone.

Musk recusa “alinhar na falsa felicidade do Instagram”

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

O Threads, lançado na quarta-feira numa centena de países e já com 30 milhões de utilizadores inscritos, promete ser uma alternativa “amigável” ao Twitter de Elon Musk. À semelhança desta última rede social, também a nova funciona à base de partilha de textos que permitem conversas em tempo real.Pouco depois do lançamento, a palavra “Threads” tornou-se tendência no próprio Twitter, originando uma reação de Elon Musk:Mais tarde, escreveu que “está tudo bem em fazer concorrência, mas em fazer batota não”.A lei norte-americana de direitos de autor não protege ideias. Por essa razão, para que o Twitter tivesse hipóteses de vencer em tribunal teria de provar que a sua propriedade intelectual, como códigos de programação, tinha sido roubada.

A nova aplicação ainda não se encontra disponível na União Europeia, tendo em conta incertezas de Bruxelas quanto à proteção da privacidade dos dados entre plataformas digitais.