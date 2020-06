Concurso de vinhos da Beira Interior com 71 vinhos de 26 produtores da região

O concurso, organizado pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), pelo NERGA - Associação Empresarial da Região da Guarda e pela Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB), terá lugar no Solar do Vinho, na cidade da Guarda.

Segundo o presidente da CVRBI, Rodolfo Queirós, o 13.º concurso de Vinhos da Beira Interior contará com a participação de 71 vinhos tintos, brancos, rosados, espumantes e vinhos frisantes certificados como DOC (Denominação de Origem Controlada) Beira Interior e IG (Indicação Geográfica) Terras da Beira, das colheitas efetuadas entre os anos de 1999 e 2018.

Devido à pandemia causada pela covid-19, na edição deste ano do concurso participam menos produtores do que nos anos anteriores, mas o número de vinhos constitui, no entender de Rodolfo Queirós, "um número interessante", pois serão disponibilizados "à volta de 35 vinhos por dia" aos provadores.

O evento será realizado nos moldes tradicionais de "prova cega" e o júri do concurso, constituído por sete especialistas na área, será presidido pelo crítico de vinhos Aníbal Coutinho.

Devido à pandemia, a CVRBI anunciou que, pela primeira vez, não será realizada a tradicional gala de entrega de prémios, sendo os mesmos divulgados no decorrer de uma conferência de imprensa a realizar no mês de julho, em data a anunciar, na sede da CVRBI, no Solar do Vinho.

Com o concurso que foi hoje apresentado em conferência de imprensa, a CVRBI pretende divulgar os vinhos produzidos na região e "ajudar os associados" na sua promoção.

"A nossa ideia é que, mais uma vez, seja um sucesso em termos qualitativos e que ajude os produtores e a Beira Interior a terem mais visibilidade", disse o responsável.

A CVRBI também vai realizar, entre 10 de julho e 10 de agosto, o 1.º Concurso Beira Interior Gourmet, em mais de três dezenas de restaurantes da região.

O concurso abrange 20 municípios da Beira Interior (envolve a totalidade do distrito de Castelo Branco e os concelhos de Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal e Trancoso, no distrito da Guarda).

Segundo a organização, o concurso tem as categorias de "Cozinha regional/tradicional", "Cozinha criativa/evolutiva" e "Cozinha Europeia e do Mundo".

A CVRBI abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, que correspondem a uma área de 20 municípios.

Na área da CVRBI, com perto de 16 mil hectares de vinhas, existem cerca de 60 produtores de vinho, sendo quatro adegas cooperativas e os restantes produtores particulares.