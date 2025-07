Concurso para segundo meio aéreo de combate a incêndios na Madeira ficou deserto

"As informações que nós temos são que será difícil vir um segundo meio aéreo ainda este ano para a Região Autónoma da Madeira", disse a secretária da Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, adiantando que o executivo regional (PSD/CDS-PP) continua em contacto com o Governo da República e insiste que "sejam desencadeados todos os procedimentos para que o mais rapidamente possível tenhamos aqui o segundo meio aéreo".

A governante falava aos jornalistas no decurso de uma visita às instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, no Funchal, onde está sedeado o Centro de Meios Aéreos e o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais da região autónoma.

A Madeira dispõe apenas de um meio aéreo de combate a incêndios -- um helicóptero médio, pago pelo Governo Regional --, mas o Orçamento do Estado para 2025 previa o lançamento de um concurso internacional para aquisição de um segundo meio aéreo.

"A informação que nós temos da República é que o último procedimento ficou deserto, mas vão iniciar um novo procedimento", disse Micaela Freitas, acrescentando: "O que nos foi dito é que muito dificilmente seria já este verão".

A secretária sublinhou, no entanto, que a região executou "todos os procedimentos necessários" para acolher o segundo helicóptero no recinto do Serviço Regional de Proteção Civil, nomeadamente obras que foram certificadas pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC).

"Nós temos todas as condições", reforçou.