Condicionamentos na Linha de Cascais a partir de 6 de abril devido a obras

Em comunicado, a empresa adianta que a zona de intervenção da empreitada de modernização da via e catenária da Linha de Cascais, no distrito de Lisboa, será alargada a partir do dia 06 de abril ao troço Caxias-Cascais.

A nova fase da obra dá continuidade a várias ações que visam a modernização da infraestrutura em toda a Linha de Cascais, que incluem a substituição do atual sistema de eletrificação e a renovação da via ferroviária.

Estão também contempladas nos trabalhos a instalação de novos sistemas de sinalização e controlo de velocidade e a modernização de equipamentos de apoio à exploração.

Devido à intervenção, a circulação sofrerá condicionamentos nos dias de semana entre as 21:50 e as 02:35 do dia seguinte, aos sábados entre as 20:50 e 02:35 do dia seguinte e aos domingos entre as 05:30 e as 08:40 e entre as 19:50 e as 02:35 do dia seguinte.

"Durante os períodos de interdição total da circulação será assegurado um serviço de transbordo rodoviário, de forma a mitigar os impactos na mobilidade dos utilizadores do serviço ferroviário na Linha de Cascais", indica a IP.

A linha ferroviária liga os concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais.