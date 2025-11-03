Economia
Condições de trabalho e segurança. Revisores da CP em greve parcial até 13 de novembro
A paralisação começa esta segunda-feira e pode afetar a circulação de alguns comboios, em particular os de longo curso: Alfa e Intercidades.
São vários os motivos de insatisfação dos revisores da CP, para além do incumprimento do acordo laboral assinado há mais de dois anos.
Os sindicatos admitem que esta greve é “muito parcial”. É uma paralisação “pontual” porque o objetivo é alertar para as condições de trabalho dos revisores e também de segurança de todos.Em Lisboa, a reportagem da RTP verificou a aparente normalidade na circulação de comboios.
O representante de um dos sindicatos que convocou esta paralisação explicou os motivos desta greve parcial.
Os horários de trabalho dos revisores mudam diariamente, os comboios estão sobrelotados e há carruagens com mais de 50 anos que não têm “o acompanhamento devido”.
No Porto, a situação, esta segunda-feira antes das 9h00, era de aparente tranquilidade.
Além das questões laborais dos revisores, também está em causa a segurança dos passageiros, em particular no embarque e desembarque. Esta greve parcial dos revisores da CP vai até ao dia 13 de novembro e pode afetar a circulação dos comboios de longo curso.
Os sindicatos admitem que esta greve é “muito parcial”. É uma paralisação “pontual” porque o objetivo é alertar para as condições de trabalho dos revisores e também de segurança de todos.Em Lisboa, a reportagem da RTP verificou a aparente normalidade na circulação de comboios.
O representante de um dos sindicatos que convocou esta paralisação explicou os motivos desta greve parcial.
Os horários de trabalho dos revisores mudam diariamente, os comboios estão sobrelotados e há carruagens com mais de 50 anos que não têm “o acompanhamento devido”.
No Porto, a situação, esta segunda-feira antes das 9h00, era de aparente tranquilidade.
Além das questões laborais dos revisores, também está em causa a segurança dos passageiros, em particular no embarque e desembarque. Esta greve parcial dos revisores da CP vai até ao dia 13 de novembro e pode afetar a circulação dos comboios de longo curso.
Tópicos