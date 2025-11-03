Condições de trabalho e segurança. Revisores da CP em greve parcial até 13 de novembro

Em Lisboa, a reportagem da RTP verificou a aparente normalidade na circulação de comboios.

São vários os motivos de insatisfação dos revisores da, para além doOs sindicatos admitem que esta greve é “muito parcial”.O representante de um dos sindicatos que convocou esta paralisação explicou os motivos desta greve parcial.No Porto, a situação, esta segunda-feira antes das 9h00, era de aparente tranquilidade.Esta greve parcial dos revisores da CP vai até ao dia 13 de novembro e pode afetar a circulação dos comboios de longo curso.