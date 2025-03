Condomínios de Aldeia em Góis permitem intervenção em 130 hectares de floresta

"Temos um concelho com uma área florestal muito grande e com muitas aldeias, que infelizmente têm pouca gente, e, por essa ordem de razões, temos feito uma aposta em torná-las mais seguras para os poucos residentes que ainda vão resistindo em algumas localidades", sublinhou à agência Lusa o presidente do município.

Segundo Rui Sampaio, que cumpre o primeiro mandato autárquico, o executivo tem realizado uma série de intervenções em aldeias do concelho de Góis, além de "um trabalho muito denso" feito nas faixas de gestão de combustíveis, que praticamente abrangeu todas as freguesias.

Muito fustigado pelos incêndios de 2017, o município ocupa uma área de 263 quilómetros quadrados, no qual residem 3.800 pessoas, com muitas aldeias dispersas pelas suas quatro freguesias, algumas a 30 ou mais quilómetros da sede do concelho.

Os Condomínios de Aldeia no município de Góis começaram a ser implementados no final do anterior mandato e, neste momento, estão criados nas localidades de Ádela, Tarrastal, Cadafaz e Mestras, na União de Freguesias do Cadafaz e Colmeal, Roda Fundeira e Alvares, na freguesia de Alvares, e Sacões, na freguesia de Vila Nova do Ceira.

Nestas sete aldeias, foram intervencionados quase 73 hectares de floresta, num investimento de 248 mil euros, suportado pelo Fundo Ambiental.

"Trata-se de um investimento financiado, mas temos de perceber que para o futuro fica um encargo para o município, que nos cinco anos subsequentes tem a responsabilidade da intervenção e da manutenção dos condomínios e das limpezas que têm de ser efetuadas, com impacto naquilo que é a gestão municipal e as suas obrigações", frisou.

Neste momento, estão em fase de execução seis Condomínios de Aldeia em Carrasqueira, na freguesia de Alvares, na Folgosa e Cortecega, na freguesia de Góis, em Monteira, na freguesia de Vila Nova do Ceira, e ainda Soito e Colmeal, na União de Freguesias do Cadafaz e Colmeal.

Quando estiverem concluídas estas seis intervenções, a área intervencionada vai ultrapassar os 128 hectares e o investimento superar os 500 mil euros.

O município de Góis tem já preparados mais 12 Condomínios de Aldeia para candidatar assim que seja aberto novo aviso de financiamento pelo Fundo Ambiental, num total de 89 hectares e mais de meio milhão de euros.

"É um programa que tem sido implementado com sucesso no concelho de Góis para aumentar a resiliência das aldeias face aos incêndios rurais. Temos sete já implementados e seis em fase de implementação, com a previsão de se estender a mais 12 aldeias", sintetizou Rui Sampaio.

O autarca considerou que o município de Góis tem feito "uma grande aposta nas pessoas" e que vai continuar "a olhar para aqueles que são resilientes e não desistem" de residir nos territórios do interior, apesar das adversidades.

"O programa [Condomínios de Aldeia] é uma forma de tornarmos o concelho mais atrativo para quem pretende instalar-se e investir nestas aldeias e também de combater o despovoamento, respeitando os habitantes que permanecem e mantêm atividade nas aldeias", sublinhou.

O projeto `Condomínios de Aldeia` tem como objetivo dar apoio às aldeias localizadas em territórios vulneráveis de floresta, com um conjunto de ações destinadas a assegurar a alteração do uso e ocupação do solo, bem como a gestão de combustíveis em redor dos aglomerados populacionais.

No âmbito de uma candidatura da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra à operação de Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos, o município de Góis vai intervir este ano numa área de 25 hectares de floresta, com ações de prevenção estrutural para diminuir a carga combustível e aumentar a resiliência aos incêndios rurais.