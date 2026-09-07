Condutores protestam contra aumento do preço dos combustíveis na travessia da Ponte 25 de Abril

O dia foi de regresso de regresso ao trabalho e às aulas para alguns. Na Ponte 25 de Abril, os condutores acrescentaram, à já habitual hora de ponta, um 'buzinão', iniciado às 8h00, contra o aumento substancial do preço dos combustíveis.



Esta segunda-feira, os preços disparam nos postos de abastecimento, já com o desconto do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) incluído nestas contas.

Na última sexta-feira, o Governo anunciou um aumento do desconto na ordem dos três cêntimos, para conter subida recorde nos preços dos combustíveis.



O gasóleo pode chegar aos 2,17 euros por litro e a gasolina atinge os 2,12 euros. O aumento do valor dos combustíveis desta semana ultrapassa os dez e os oito cêntimos, para gasóleo e gasolina respetivamente.



Esta é uma das maiores escaladas de preço desde o início do conflito entre os Estados Unidos e o Irão.



Ainda assim, de acordo com a política de preço dos combustíveis em Portugal, cada posto define os seus valores.



O último domingo ficou marcado pela corrida aos postos de abastecimento. Em Portugal, os condutores atravessaram municípios e houve quem cruzasse a fronteira com Espanha para aproveitar o desconto.