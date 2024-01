Confagri subscreve "revolta" dos agricultores e confirma reversão dos cortes nos pagamentos

"Entendemos perfeitamente a revolta dos agricultores, porque isto resulta de uma falta de visão e estratégia a médio longo prazo, desde logo de Bruxelas, e depois de cada Estado membro `per si`", afirmou o presidente da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri), Idalino Leão, em declarações à agência Lusa.

Segundo este responsável, os cortes nos pagamentos aos agricultores no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) anunciados na semana passada foram "a gota de água", mas, entretanto, na sequência de reuniões mantidas "nos últimos dias" com o Governo, "foi possível" revertê-los.

"A informação que tenho, das negociações em que estivemos envolvidos, quer ontem [terça-feira] à noite, quer hoje de manhã, com a tutela, é de que os cortes seriam revertidos e espero que isso seja comunicado hoje", avançou.