Confederação das PME apresenta 47 medidas para ir "mais além do que o Governo" nas empresas

"As nossas medidas são com certeza mais profundas e vão muito mais além do que o Governo traz", diz Duarte Lobo, o vice-presidente da confederação.





O dirigente aponta que os executivos nos últimos anos têm "mascarado" as linhas de crédito e que os empresários saem a perder em matéria de garantias.





"A questão que devíamos focar enormemente era a questão da diminuição da burocracia e da melhoria da nossa relação com o Estado", sublinha à Antena 1, aguardando com expectativa a promessa da "guerra à burocracia" anunciada por Luís Montenegro na tomada de posse do novo Governo.





Entre as 47 medidas que foram preparadas ainda antes da apresentação do novo Governo, a Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas volta a insistir no pagamento de apoios atrasados, algo que tem vindo a reclamar.





"Ainda há pagamentos para fazer no Portugal 2020, naqueles empresários que investiram e que viram os seus projetos apoiados", reclamando também valores relativos à Covid-19 e outras calamidades".





Esta é a medida considerada prioritária, o que já permitiria trazer "liquidez às empresas", afirma Duarte Lobo. As restantes medidas percorrem outras dez áreas, como investimento e fundos comunitários; finanças e tributação; legislação e regulação; estratégia e posicionamento; comércio e turismo; transportes e mobilidade; digitalização e transição digital; património e ambiente; segurança social; e formação.





"Basicamente aqui podemos resumir estas duas ideias: a questão do alívio fiscal e dos custos de contexto, que permitam as empresas ter disponibilidade financeira, e a diminuição da questão burocrática", resume Duarte Lobo, numa altura em que a confederação celebra 40 anos.