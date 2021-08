Confederação de Pais elogia manuais escolares a contar para IVAucher mas pede simplificação

A Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação deixa elogios ao facto de os livros escolares passarem a contar para o programa IVAucher. O ministério das Finanças adiantou ao jornal Público que a aquisição de manuais para os alunos, em livrarias ou editoras, vai permitir acumular o valor do imposto, até ao final do mês. Dinheiro que poderá ser utilizado mais tarde, entre outubro e dezembro, restauração, alojamento e cultura.