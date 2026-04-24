Confiança do consumidor nos EUA cai para mínimos históricos em abril

Segundo os dados compilados pela Universidade de Michigan, cuja série histórica remonta a 1978, o índice de confiança do consumidor nos EUA caiu em abril para 49,8 pontos, a sua leitura mais baixa em toda a série, ainda que represente uma ligeira melhoria em comparação com os 47,6 da primeira estimativa, com uma diminuição de 6,6% em relação a março e 4,6% num ano.

A avaliação da situação atual caiu 5,9% em termos mensais e 12,2% em relação ao ano anterior, para 52,5 pontos. O valor das expectativas dos consumidores situava-se em 48,1 pontos, 7% menos do que em março, mas 1,7% melhor do que a leitura do ano passado.

Por outro lado, as expectativas de inflação para o próximo ano subiram de 3,8% em março para 4,7%, o maior aumento mensal desde abril de 2025 e as expectativas de inflação a longo prazo subiram para 3,5% em abril, o valor mais alto desde outubro de 2025.

"As expectativas sobre as condições comerciais diminuíram tanto a curto como a longo prazo, quase igualando os níveis do ano anterior, quando foi implementado o regime tarifário recíproco", disse Joanne Hsu, diretora dos Inquéritos ao Consumidor, citada pela Europa Press, salientando que, após o anúncio do cessar-fogo de duas semanas e a moderação dos preços da gasolina, a confiança recuperou uma parte modesta das perdas do início do mês.

"O conflito com o Irão parece influenciar a opinião dos consumidores principalmente através das flutuações nos preços da gasolina e, potencialmente, de outros produtos", explicou Hsu.