Economia
Confiança dos consumidores cai e clima económico sobe em novembro
O indicador de confiança dos consumidores diminuiu em novembro, após dois meses de subidas, enquanto o indicador de clima económico aumentou, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).
Segundo os resultados dos "Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores" do INE, o indicador de confiança dos consumidores "diminuiu em novembro, após ter aumentado nos dois meses anteriores".
Já o indicador de clima económico "aumentou em novembro, recuperando o movimento ascendente observado desde abril".
