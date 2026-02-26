Economia
Confiança dos consumidores cai em fevereiro e clima económico aumenta
O indicador de confiança dos consumidores inverteu a tendência e diminuiu em fevereiro, enquanto o indicador de clima económico aumentou ligeiramente, após ter caído em janeiro, segundo os inquéritos de conjuntura divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
De acordo com o INE, o indicador de confiança dos consumidores "diminuiu em fevereiro, após ter aumentado nos dois meses anteriores".
Já o indicador de clima económico, baseado em inquéritos às empresas, aumentou tenuemente em fevereiro, após ter diminuído no mês anterior, com a confiança a aumentar nos serviços e na indústria transformadora e a diminuir no comércio e na construção e obras públicas.