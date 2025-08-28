Confiança dos consumidores recua e clima económico aumenta em agosto

Segundo os resultados dos "Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores" do Instituto Nacional de Estatística (INE), a evolução do indicador de confiança dos consumidores "resultou do contributo negativo das perspetivas sobre a evolução futura da situação económica do país, da situação financeira do agregado familiar e da realização de compras importantes por parte das famílias".

Já as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar estabilizaram.

Quanto ao indicador de clima económico, aumentou em agosto, recuperando o movimento ascendente iniciado em abril, tendo os indicadores de confiança aumentado nos serviços, na indústria transformadora e no comércio e diminuído na construção e obras públicas.