Confiança dos consumidores recua e clima económico sobe ligeiramente em abril

Segundo os resultados dos "Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores" do Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de confiança dos consumidores diminuiu em março e abril, após ter aumentado nos dois meses anteriores, atingindo o valor mais baixo desde março do ano passado.

Para a evolução observada em abril contribuíram negativamente todas as componentes do indicador, destacando-se as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar.

Já o indicador de clima económico, baseado em inquéritos às empresas, aumentou ligeiramente, interrompendo o movimento descendente dos últimos três meses.

Na indústria transformadora verificou-se um aumento do indicador de confiança, que estabilizou no comércio e diminuiu na construção e obras públicas e nos serviços.