Confiança empresarial na Alemanha cai em maio pela 1.ª vez desde novembro

O índice de confiança empresarial do instituto de investigação económica alemão (Ifo) para o conjunto da Alemanha caiu este mês para 91,7 pontos, contra 93,4 em abril.

"A confiança na economia alemã sofreu um revés", declarou o presidente do Ifo, Clemens Fuest, que acrescentou que os empresários estão menos satisfeitos com a situação atual e mais céticos em relação ao verão.

No setor da indústria transformadora, a confiança das empresas piorou acentuadamente, especialmente as expectativas, que registaram o maior declínio desde março de 2022, após o início da guerra na Ucrânia.

O Ifo observou uma deterioração das expectativas em quase todos os setores.

A confiança das empresas manteve-se no setor dos serviços e no comércio piorou acentuadamente, especialmente no comércio grossista.

O indicador da situação atual tornou-se negativo no comércio, após cinco meses positivo, e o ceticismo em relação às expectativas aumentou acentuadamente.

Na construção, a confiança dos empresários diminuiu em maio, devido a uma pior avaliação da situação atual e ao facto de as expectativas se terem mantido tão pessimistas como no mês anterior.