Confusão em voo da TAP entre Lisboa e Rio de Janeiro

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A PSP foi chamada a um voo da TAP, em Lisboa, com destino ao Rio de Janeiro. A RTP apurou que os passageiros se queixam de ter pagado um bilhete em classe executiva e terem sido surpreendidos com um avião da Hi Fly de qualidade inferior à esperada e paga.