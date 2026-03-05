Congresso brasileiro aprova acordo entre União Europeia e Mercosul

A aprovação por unanimidade no Senado brasileiro surge após o tratado, negociado há mais de 25 anos, já ter recebido na semana passada o aval da Câmara dos Deputados.

A votação uniu legisladores de todo o espectro político brasileiro, desde a esquerda governamental até à oposição de direita.

"É um acordo histórico", afirmou a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa, relatora do projeto legislativo, antes de defender que o tratado aumentará "o dinamismo" da maior economia latino-americana, ao ampliar o acesso ao mercado europeu e conferir previsibilidade ao comércio.

Após o longo processo de negociação, o acordo foi assinado no passado dia 17 de janeiro, em Assunção, capital do Paraguai, por representantes da Comissão Europeia e do Mercosul, bloco do qual fazem parte Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e, em processo de adesão, a Bolívia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, outra grande impulsionadora do acordo, anunciou na passada sexta-feira que o pilar comercial do pacto entrou provisoriamente em vigor, depois de ter sido ratificado pelos Parlamentos da Argentina e do Uruguai.

Para que entre plenamente em vigor, o Parlamento Europeu deverá ratificá-lo, após o Tribunal de Justiça da União Europeia emitir um parecer sobre a sua legalidade.

O tratado cria uma das maiores áreas de comércio livre do planeta, reunindo 700 milhões de consumidores e 25% do PIB mundial.

Além disso, regula o comércio de bens e serviços entre ambos os blocos e, no caso dos produtos agrícolas, prevê liberalizar 99% das trocas comerciais, com eliminação de tarifas aduaneiras assim que entre em vigor.