Congresso dos EUA bloqueado por divisões entre republicanos sobre plano orçamental de Trump

Após a aprovação apertada no Senado, na terça-feira, a Câmara dos Representantes previa votar ainda na quarta-feira o texto, que envolve vários biliões de dólares. No entanto, a oposição de vários deputados conservadores levou a liderança republicana a travar o processo, suspendendo durante mais de sete horas uma votação processual.

Com uma maioria de apenas oito lugares, o partido do Presidente não pode permitir mais do que três deserções no seu seio. À meia-noite, na hora local, já se registavam cinco votos contra no último escrutínio antes da votação final, suficientes para travar o avanço do projeto.

Os deputados ainda têm a possibilidade de alterar o sentido de voto antes do encerramento da votação, e o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, iniciou esforços para convencer os opositores dentro da sua bancada.

Donald Trump, por seu lado, subiu o tom. "Do que é que os republicanos estão à espera? O que é que tentam provar?", questionou na rede Truth Social, pouco depois da meia-noite.

"O movimento MAGA [Make América Great Again] não está satisfeito, e isto está a custar-nos votos", escreveu o Presidente, de 79 anos, em letras maiúsculas.

Apelidado por Trump de "grande e bela lei", o pacote orçamental é apresentado como pilar central da sua agenda económica. O Presidente tem pressionado o Congresso para aprovar o texto até sexta-feira, dia da independência dos Estados Unidos, que estabeleceu como prazo simbólico para a promulgação.

Entre as principais medidas estão volumosos cortes orçamentais no domínio da saúde, extensão de créditos fiscais aprovados durante o primeiro mandato de Trump, a eliminação de impostos sobre gorjetas -- uma das promessas de campanha --, e um reforço dos orçamentos destinados à defesa e serviços de imigração.

Trump prometeu que, caso a proposta seja aprovada, os Estados Unidos experienciarão "um renascimento económico como nunca antes".

No entanto, análises independentes indicam que os principais beneficiários serão os mais ricos, enquanto milhões de norte-americanos com baixos rendimentos poderão perder acesso a programas públicos como seguros de saúde ou ajuda alimentar.

Economistas e líderes políticos alertam também para o aumento esperado do défice público. Segundo o Gabinete Orçamental do Congresso, órgão independente que avalia o impacto das leis nas contas públicas, a proposta aumenta a dívida pública em mais de 3,4 biliões de dólares (2,9 biliões de euros) até 2034. A extensão dos créditos fiscais terá um custo de 4,5 biliões de dólares (3,8 biliões de euros).

"Vim para Washington para ajudar a travar a nossa dívida nacional", justificou o congressista republicano Keith Self, ao votar contra na votação processual. O deputado do Texas acusou os senadores de "terem pisado" a versão inicialmente aprovada na Câmara e afirmou que, no fim, "esta é uma questão moral".

Para compensar parcialmente o agravamento do défice, os republicanos propõem cortes significativos no programa de saúde pública Medicaid, de que dependem milhões de norte-americanos com baixos rendimentos.

Estão também previstos cortes drásticos no programa de apoio alimentar Snap e a eliminação de incentivos fiscais a energias renováveis, adotados durante a presidência de Joe Biden.

Como era esperado, os democratas opõem-se em bloco à proposta. O líder da minoria democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, classificou o pacote como uma "monstruosidade repugnante", que fará "sofrer os americanos comuns" em benefício dos mais ricos.