Congresso dos Jornalistas aprova greve geral por unanimidade

A moção a propor a greve geral foi aprovada já perto do cair do pano sobre o 5.º Congresso dos Jornalistas. A decisão colheu aplausos.



O jornalista Pedro Coelho, presidente da comissão organizadora do Congresso, assinalou que a última greve geral de jornalistas ocorreu em 1982.

. Ninguém tem esse propósito.. Nós discutimos muito ao longo destes quatro dias. Já não fazíamos há sete anos. Fizemo-lo agora com grande empenho, com grande vontade, diria até mais com a razão do que com o coração", apontou o responsável.A crise do grupo Global Media dominou boa parte dos trabalhos, num contexto de crise do jornalismo com uma degradação generalizada e transversal das condições de trabalho, a somar aos problemas de financiamento dos órgãos de informação.O Congresso dos Jornalistas realizou-se entre quinta-feira e domingo no Cinema São Jorge, em Lisboa, onde estiveram cerca de 800 congressistas.

c/ Lusa