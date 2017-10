Congresso mundial do calçado regressa em 2018 a Portugal, 20 anos depois

Lusa09 Out, 2017, 16:36 | Economia

No evento são aguardados 500 dos mais relevantes profissionais do setor à escala mundial, revelou em comunicado a APICCAPS -- Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos, que organiza este evento mundial em conjunto com o Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP).

O tema do Congresso `From Fashion to factory: a new technological age`(Da moda à fábrica: uma nova era tecnológica, em português ) foi sugerido por Portugal, adiantou a associação, lembrando que vai apresentar o seu projeto FOOTure 4.0 de utilização de novas tecnologias, avaliado em 50 milhões de euros.

Entre os temas a debater no encontro, que reúne oradores de mais de 15 países, estão a forma como a tecnologia digital moderna está a transformar o comportamento do consumidor, a preparação das empresas para a nova revolução digital, a interligação dos modelos de negócio tradicionais com as vendas `online`, entre outras.

A APICCAPS, fundada em 1975, com sede no Porto, representa a fileira do calçado, incluindo a indústria de componentes para calçado, indústria de artigos de pele e comércio de bens de equipamento, sendo constituída por 1.834 empresas.