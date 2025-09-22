Conselho das Finanças Públicas baixou previsões de crescimento da economia

(em atualização)





O Conselho das Finanças Públicas (CFP) diz que esta baixa se deve a uma diminuição do investimento e a um menor peso das exportações.





O fim do ciclo de investimentos do PRR também fará a economia baixar para 1,6% em 2027.





O saldo orçamental deverá ficar equilibrado este ano, mas regressará a défices inferiores a um por cento até 2029.





A dívida pública vai baixar quase 10% em relação a 2024, atingindo os 85,6% em 2029.