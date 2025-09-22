Conselho das Finanças Públicas baixou previsões de crescimento da economia
Para este ano, as previsões passaram de 2,2% para 1,9%. Em 2026 o crescimento da economia será de 1,8%, menos duas décimas do que o previsto em abril.
(em atualização)
O Conselho das Finanças Públicas (CFP) diz que esta baixa se deve a uma diminuição do investimento e a um menor peso das exportações.
O fim do ciclo de investimentos do PRR também fará a economia baixar para 1,6% em 2027.
O saldo orçamental deverá ficar equilibrado este ano, mas regressará a défices inferiores a um por cento até 2029.