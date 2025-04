Conselho das Finanças Públicas contraria Governo e prevê défice já no próximo ano

O Banco de Portugal já não é a única instituição a prever um saldo negativo das contas públicas. A estimativa não contempla o eventual impacto das tarifas comerciais que venham a ser aplicadas pelos Estados Unidos.



Dívida continua a descer. Economia e PIB crescem, mas abrandam

Tarifas de Trump geram “elevada incerteza”

Para este ano, a estimativa é menos otimista que a do Governo:É uma revisão em baixa da projeção orçamental apresentada em setembro, ainda antes de ser conhecido e aprovado o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), quando o CFP ainda antecipava saldos positivos, apesar de residuais.A despesa do Estado representou em 2024 cerca de 40% da riqueza nacional e a aplicação de políticas pela via orçamental fez essa despesa disparar para 42% este ano, valor que se deve manter em 2026. No sentido contrário, a receita — por via dos impostos, sobretudo — deverá manter uma trajetória de redução. Um saldo que já tinha merecido avisos no final do ano passado pela presidente do CFP, Nazaré da Costa Cabral.Ao nível da receita - e numa altura em que os contribuintes se estão a deparar com reembolsos mais baixos do que habitual (ou até a serem chamados a pagar) -, o CFP dá um valor mais exato., o que resultou num acerto do imposto em setembro e outubro e que, por isso, terá tido um efeito positivo na receita do Estado.Ainda assim,. Na altura, o Governo desvalorizou as projeções do banco central, dizendo que era “um pouco insólito” haver apenas uma instituição com essa leitura.. A concretizar-se, será uma redução de quase dez pontos percentuais em apenas cinco anos.. É uma projeção positiva, mas ainda assim abaixo do que tinha sido previsto há seis meses. O relatório agora publicado diz, contudo, que esse cenário de crescimento só se deve concretizar se o PRR for executado de forma mais expedita. O prazo para essa execução termina no final de 2026.O crescimento da riqueza nacional também deverá abrandar.A inflação, que dominou as preocupações dos decisores de política monetária nos últimos anos, deverá mesmo dar-se como domada. O CFP estima que o ritmo de aumento dos preços abrande para 2,3% este ano e que estabilize em torno da meta de 2% definida pelo Banco Central Europeu ao longo dos próximos anos.No mercado do trabalho, o supervisor das contas públicas estima um abrandamento na criação de novos empregos nos próximos cinco anos, com a taxa de desemprego consolidada na casa dos 6%, “limitado pela evolução demográfica”.O CFP ressalva, como é habitual, que, sobretudo do IRS. Ou seja, estas projeções são como que um retrato do momento, se tudo se mantiver como está.Na nota divulgada esta quinta-feira, o CFP avisa que estamos perante um “contexto de elevada incerteza” e fatores de risco que se prendem com as políticas económicas e comerciais a nível mundial.. Um cenário global que pode manter as taxas de juro elevadas “por um período mais longo”, avisa o CFP.Com o investimento em Defesa nas prioridades comunitárias, as contas do CFP para o saldo orçamental já refletem também um cenário em que é atingida a meta de gasto de 2% do PIB. Nesse caso, estima-se um défice acima de 1% e um agravamento da dívida pública, que até aqui tem vindo a descer.Internamente, o aviso dos últimos anos mantém-se:Nem tudo são espinhos. Há possíveis rosas no canteiro das contas públicas. O abrandamento da inflação, aliado a taxas de poupança elevadas pode “surpreender” ao nível da procura interna e até mesmo impulsionar o crescimento do emprego.