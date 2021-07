Conselho de Administração da Lusa completo com entrada de Maria João Araújo e Carla Baptista

Assim, a administração presidida por Joaquim Carreira, conta com Maria João Araújo como vice-presidente e Carla Baptista enquanto vogal.

As duas novas administradoras juntam-se assim a Paulo Saldanha, em representação da NP - Notícias de Portugal, e Helena Ferro Gouveia, em nome da Global Media, que tinham sido eleitos, tal como o presidente, na assembleia-geral de 31 de maio.

O Estado detém 50,15% da Lusa, estando o restante capital repartido entre Global Media (23,36%), Impresa (22,35%), NP - Notícias de Portugal (2,72%), Público (1,38%), RTP (0,03%) e Empresa do Diário do Minho (0,01%).

No início do ano, a Impresa anunciou a celebração de um contrato-promessa com a Páginas Civilizadas, empresa do grupo Bel, do empresário Marco Galinha, que é acionista da Global Media e seu presidente, para a venda da sua posição na Lusa, por 1,25 milhões de euros.