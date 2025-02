Conselho de administração da OpenAI rejeita oferta de aquisição de Elon Musk

"A OpenAI não está à venda e o conselho rejeitou por unanimidade a última tentativa do senhor Musk de perturbar a concorrência", disse, na sexta-feira, o presidente do conselho de administração, Bret Taylor.

A decisão do conselho, publicada na rede social X, propriedade de Elon Musk, reitera a declaração do diretor executivo da OpenAI, Sam Altman, que na segunda-feira disse que a empresa "não estava à venda".

Na quarta-feira, Elon Musk tinha ameaçado retirar a proposta para a compra da OpenAI, no caso da diretoria impedir a sua conversão numa empresa com fins lucrativos, disse a equipa do magnata.

"Se o Conselho de Administração da OpenAI estiver preparado para preservar a missão da instituição de caridade [...] Musk irá retirar a oferta", disseram os advogados do magnata num processo judicial apresentado no estado da Califórnia esta quarta-feira.

Na segunda-feira, foi divulgado que o dono da Tesla e um grupo de investidores tinham feito a oferta, à qual o CEO da OpenAI, Sam Altman, respondeu com "Não, obrigado".

"Está na altura da OpenAI voltar a ser a força de código aberto e centrada na segurança que já foi", disse Musk, numa declaração fornecida pelo seu advogado aquando da oferta.

De acordo com o Wall Street Journal, a oferta não solicitada complicou os planos de Altman para o futuro da OpenAI, incluindo a sua conversão numa empresa com fins lucrativos e a participação no investimento de até 500 mil milhões de dólares (476 mil milhões de euros) em infraestruturas de inteligência artificial (IA) para os EUA através de uma `joint venture`, envolvendo também a Oracle e a SoftBank, designada de Stargate.

No documento legal apresentado na quarta-feira, Musk acusou a empresa de manter a sua tecnologia com um código fechado para que o poder da IA permaneça "nas mãos da Microsoft".

A Microsoft utiliza a tecnologia da OpenAI para alimentar a sua IA, em 2023, a gigante da tecnologia investiu 12,46 mil milhões de euros em troca de uma participação de 49% nos lucros da divisão com fins lucrativos da OpenAI.

Musk foi um dos fundadores da OpenAI em 2015, mas em 2018 separou-se da empresa, contudo desde o lançamento do ChatGPT, disse em várias ocasiões que a OpenAI está a levar a IA em direções perigosas para o futuro da humanidade.