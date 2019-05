Conselho de Finanças Públicas alerta para previsões "otimistas" sobre despesa

O organismo presidido por Nazaré da Costa Cabral considera que o crescimento da economia pode não ser sempre suficiente para acomodar a subida da despesa.



O Conselho de Finanças Públicas diz que as previsões de aumento dos gastos com pessoal feitas pelo Ministro das Finanças entre 2018 e 2021 quase duplicaram em dois anos, superando os 1.700 milhões.



Alerta ainda que esta pressão sobre a despesa corrente pode comprometer a despesa de investimento do Estado.



Com menos investimento público e mais receita, o Governo planeia pagar a injeção deste ano no Novo Banco, sem alterar a meta de 0,2 por cento de défice.

Conclusões do Conselho de Finanças Públicas, na análise feita ao Programa de Estabilidade até 2023.