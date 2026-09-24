Conselho de Finanças Públicas prevê excedente orçamental este ano

Conselho de Finanças Públicas prevê excedente orçamental este ano

Entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral está também otimista em relação ao crescimento da económica, apontando uma subida de 2,2%.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Antunes - RTP

VER MAIS
(em atualização)

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) prevê um excedente orçamental de 0,2% para 2026 e revê em alta o crescimento do Produto Interno Bruto em 2,2%, indica a entidade em comunicado. 

No entando, as contas do CFP apontam para o regresso aos défices a partir do próximo ano, que podem chegar a 1,7% em 2030, com o fim do PRR e com os encargos de investimento em defesa a pressionar as contas públicas.

A entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral está também mais otimista quanto ao crescimento da economia, apontando uma subida de 2,2%, mas a incerteza e a crise energética provocada pelo conflito no Irão pressionam os preços. 

A inflação em 2026 deverá ficar acima do previsto nos 3,2%.
PUB
PUB