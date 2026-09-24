Conselho de Finanças Públicas prevê excedente orçamental este ano

(em atualização)









No entando, as contas do CFP apontam para o regresso aos défices a partir do próximo ano, que podem chegar a 1,7% em 2030, com o fim do PRR e com os encargos de investimento em defesa a pressionar as contas públicas.



A entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral está também mais otimista quanto ao crescimento da economia, apontando uma subida de 2,2%, mas a incerteza e a crise energética provocada pelo conflito no Irão pressionam os preços.





A inflação em 2026 deverá ficar acima do previsto nos 3,2%.

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) prevê um excedente orçamental de 0,2% para 2026 e revê em alta o crescimento do Produto Interno Bruto em 2,2%, indica a entidade em comunicado.