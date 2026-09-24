Economia
Conselho de Finanças Públicas prevê excedente orçamental este ano
Entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral está também otimista em relação ao crescimento da económica, apontando uma subida de 2,2%.
(em atualização)
No entando, as contas do CFP apontam para o regresso aos défices a partir do próximo ano, que podem chegar a 1,7% em 2030, com o fim do PRR e com os encargos de investimento em defesa a pressionar as contas públicas.
A entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral está também mais otimista quanto ao crescimento da economia, apontando uma subida de 2,2%, mas a incerteza e a crise energética provocada pelo conflito no Irão pressionam os preços.
A inflação em 2026 deverá ficar acima do previsto nos 3,2%.