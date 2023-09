Conselho de Ministros aprova diploma da privatização da TAP

. Há ainda pelo menos um consórcio português.“Estamos sempre abertos a ter grandes empresas, grandes marcas no nosso portefólio e, para ser honesto, queremos ver as condições da privatização da TAP, porque penso que seria algo interessante para nós”, sinalou Luis Gallego, ao intervir no World Aviation Festival, a decorrer em Lisboa.“A guerra de licitações vai começar. É um ótimono sudoeste para estes grandes, tem acesso a rotas internacionais muito interessantes e tem uma rede europeia muito boa”, considerou Clark em entrevista à agência Lusa e aos jornais, à margem do World Aviation Festival.

“A pressa para vender a TAP é assustadora”

Já, mostrando-se confiante de que o negócio “vai correr bem”.

A TAP está atualmente na posse do Estado português, após a aprovação de um plano de reestruturação que permitiu um apoio de 3,2 mil milhões de euros.



. E sustenta que. Ouvido no, da RTP3, o presidente da estrutura sindical, Tiago Faria Lopes, afirmou que “a pressa para vender” a transportadora “é assustadora”.“Ao contrário do grupo SATA, não temos nenhumpara vender a companhia. Portanto,”, acentuou.“A gestão é privada, mas o Estado tem que manter uma posição, porque há um ponto muito fulcral: como é que a Lufthansa e a Air France fizeram? Tinham lá o Estado. Continuam lá com o Estado. Porquê? Para assegurar certas situações para não acontecer aquilo que eu estava a dizer,”, vincou.

