Conselho de Ministros debate resposta a dar às tarifas de Trump

A reunião do Governo será centrada no tema das tarifas, após dois dias de reuniões com várias associações, representativas dos vários setores de atividade em Portugal.



O primeiro-ministro admitiu na quarta-feira a sua preocupação com a aplicação das tarifas aduaneiras e disse estar “em diálogo permanente com a Comissão Europeia”



O Ministério da Economia reuniu-se com associações empresariais de diversos setores entre terça-feira e quarta-feira para avaliar "o impacto e as medidas de mitigação" das tarifas que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou, de 20% a produtos importados da União Europeia (UE) e que acrescem às de 25% sobre os setores automóvel, aço e alumínio.



A UE aprovou por maioria a aplicação de tarifas de 25% a produtos norte-americanos, em resposta às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos da América.