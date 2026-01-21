Conselho de Ministros vai aprovar investimentos para tornar "transportes mais competitivos"

Luís Montenegro falava no debate quinzenal, em resposta ao líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, que leu uma longa carta aberta de uma cidadã, Carolina Sampaio Dinis, publicada no seu Linkedin, em que agradeceu ao Governo as medidas destinadas a apoiar os jovens até 35 anos na compra da primeira casa.

Na resposta, o primeiro-ministro disse que o Governo estava apenas "a fazer a sua obrigação" e anunciou novidades em matéria de mobilidade, sem detalhar quais.

"Amanhã no Conselho de Ministros vamos decidir coisas importantes no domínio da mobilidade, vamos ter mais investimentos no domínio da mobilidade, para termos também transportes públicos competitivos, para termos ainda mais fatores de qualidade de vida", disse.

O chefe do executivo disse que um dos objetivos centrais do Governo é que "as pessoas se sintam bem, aquelas que já estão em Portugal, e aquelas que porventura queiram vir para Portugal, construir também os seus projetos de vida".

"Essa é a obrigação do Governo e nós estamos aqui efetivamente para isso. Nós estamos aqui mesmo só para isso, estamos aqui concentrados e focados nisso", afirmou.

Montenegro destacou também, como outro objetivo central, a atração de investimento direto estrangeiro, repetindo números que já tinham sido anunciados na terça-feira pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

"2025 foi o ano recorde de captação de investimento por parte da AICEP, só comparável mesmo ao ano em que fechámos o contrato da Autoeuropa (...) Nós estamos a falar de 3.590 milhões de euros de contratos assinados em 2025", destacou.

Montenegro referiu que este investimento, feito em várias áreas, vai permitir localizar em Portugal "projetos de investimento que deem previsibilidade a todo o segmento de cada uma destas áreas e deem também aos recursos humanos as condições para se fixarem aqui".