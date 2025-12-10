Conselho Europeu aprova acordo de pesca entre UE e Reino Unido para o ano

"O Conselho aprovou um acordo alcançado com o Reino Unido sobre as possibilidades de pesca para 95 totais admissíveis de capturas (TAC) para as unidades populacionais geridas conjuntamente pela UE e pelo Reino Unido ao abrigo do Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido (TCA)", destacou.

Segundo o Conselho, "o acordo garante os direitos de pesca dos pescadores da UE no Atlântico e no Mar do Norte para 2026 e a sua conclusão atempada assegurará estabilidade e segurança aos pescadores e à indústria da UE".

Na mesma nota, lê-se que "a UE e o Reino Unido basearam o seu acordo nos melhores pareceres científicos disponíveis, fornecidos, em particular, pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM)", sendo que o acordo alcançado "contribui para a consecução dos objetivos da política comum das pescas da UE, nomeadamente garantir que as pescas sejam ecológica, económica e socialmente sustentáveis".

O acordo está em conformidade com o Acordo de Comércio e Cooperação celebrado com o Reino Unido, garantiu.

Durante a reunião do Conselho de Agricultura e Pescas, na quinta e sexta-feira, os ministros vão procurar "chegar a um acordo político sobre as possibilidades globais de pesca no Atlântico e no mar do Norte para as unidades populacionais geridas de forma independente pela UE", sendo que os dados "relativos às unidades populacionais partilhadas entre a UE e o Reino Unido serão incorporados nesse acordo político global".

As novas quotas serão aplicáveis a partir de 01 de janeiro.