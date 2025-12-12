Conselho Europeu aprova última revisão para a simplificação do plano

"A Revisão para a simplificação do PRR foi submetida a 31 de outubro e hoje temos oportunidade de constatar que o Conselho Europeu aprovou", afirmou o presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate.

Este responsável falava, em Lisboa, na sessão "Revisão: a um passo da meta", organizado pela Recuperar Portugal, encarregue de monitorizar a execução do plano.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.