Economia
Consórcio pede adiamento do prazo para apresentar proposta de privatização da Azores Airlines
O consórcio Newtour/MS Aviation pediu hoje a prorrogação até 24 de novembro do prazo para a apresentação de uma proposta pela compra da Azores Airlines, revelou hoje à Lusa fonte ligada ao processo.
O prazo para a apresentação de propostas terminava hoje, de acordo com o prazo estabelecido pelo júri, que vai ter de avaliar o pedido do consórcio.
Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).
