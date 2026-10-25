Constituído arguido jovem que terá incentivado ataque à casa de Montenegro

Segundo a mesma fonte, o jovem foi intercetado pela polícia às 16:30, no Porto, tendo sido levado para a divisão de Investigação Criminal da PSP daquela cidade, onde foi interrogado e constituído arguido.

A fonte adiantou que está em causa o crime de instigação pública a um crime.

A PSP indicou ainda que o jovem saiu da esquadra cerca das 19:30 e ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR), iniciando-se agora uma investigação.

Após a carga policial na madrugada de 15 de outubro aos manifestantes pelo direito à habitação da acampada do Porto, o primeiro disse aos jornalistas ter visto um filme, no qual "se faz um apelo direto à violência" e "até se ameaça diretamente a casa de habitação do primeiro-ministro e da sua família".

Este vídeo foi depois enviado pelo gabinete de Luís Montenegro aos órgãos de comunicação social.

Lusa