Construtora angolana Griner quer comprar portuguesa SETH que opera em Moçambique

"A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Griner Engenharia, SA (Griner), de controlo exclusivo sobre a Sociedade de Empreitadas e Trabalhos Hidráulicos, SA (SETH)", refere o aviso da ARC, publicado hoje.

A operação envolve a Griner, empresa constituída ao abrigo do direito da República de Angola, a operar no ramo da construção civil e obras públicas em Angola, Cabo Verde, Gana e Portugal e controlada pela Griner SGPS, SA, indica a ARC.

O objetivo é aquisição da SETH, empresa de direito português que se dedica a trabalhos de construção de edifícios e infraestruturas nos setores das obras marítimas e portuárias, de geotecnia e fundações, e de transporte e distribuição de energia.

"Em Moçambique, a SETH dedica-se à execução de projetos de transporte e distribuição de energia, maioritariamente de média e alta tensão", explica a ARC.

A SETH é atualmente controlada pela MT Højgaard International A/S, com 60% do capital social, sendo o restante detido pela Approachdetail-SGPS, SA.

O processo de aquisição da SETH pela Griner está em consulta pública pela ARC, por se tratar de uma concentração de empresas, durante 15 dias a partir de hoje.

Não são adiantados valores deste negócio no aviso da ARC.