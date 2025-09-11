Construtora Grão-Pará declarada insolvente

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa diz que "foi declarada a Insolvência da Sociedade Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A".

A construtora foi notificada na quarta-feira da decisão do Tribuna Judicial da Comarca de Lisboa, datada da véspera.

A Grão-Pará apresentou-se à insolvência em 22 de agosto, depois de os seus acionistas terem aprovado por unanimidade, em assembleia-geral, a insolvência da sociedade em 23 de julho.

Nos últimos 15 anos, a construtora acumulou resultados negativos, com exceção de 2024, quando teve um lucro de 617.724,43 euros.

Contudo, este resultado positivo deveu-se à reversão da imparidade do saldo da associada Grão-Pará Agroman.

A sociedade não tem há vários anos qualquer exploração ou atividade comercial, não gerando assim "quaisquer proventos", segundo uma nota enviada também à CMVM, aquando do anúncio da marcação da assembleia-geral para decidir a insolvência da empresa.

A empresa tem subsistido devido a empréstimos contraídos por Abel Pinheiro (administrador do grupo) e pelos seus familiares diretos, que ascendem a mais de 1,5 milhões de euros.

Os vários membros do Conselho de Administração têm vindo a desempenhar funções de forma gratuita.

"[...] A razão primordial para a empresa ter nestes últimos anos lutado denodadamente pela sua viabilidade e subsistência, prende-se com as ações judiciais que se encontram pendentes, nomeadamente nos casos em que os demandados são os Estado e outras entidades públicas", precisou na altura.

O grupo Grão-Pará é constituído pela Imobiliária Construtora Grão Pará e empresas associadas, com diversas áreas de atividade, das quais se destacam a do turismo e a imobiliária.