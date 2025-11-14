Consumo de cimento estabiliza até setembro num contexto de "evolução favorável" da construção

"O setor da construção acompanha a expansão da economia nacional", refere a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) na "Conjuntura da Construção -- Informação Rápida", hoje divulgada.

Segundo a associação, em setembro o desemprego registado no setor manteve a tendência de redução verificada ao longo do ano, com uma quebra de 10% face ao mesmo mês de 2024, "traduzindo uma dinamização do mercado de trabalho".

No mesmo sentido, o `stock` de crédito das empresas do setor junto dos bancos, lembra a associação, aumentou 8,6% em termos homólogos, totalizando 6.820 milhões de euros.

Quanto ao consumo de cimento no mercado nacional, até ao final de setembro manteve-se em níveis semelhantes aos de 2024, com uma variação de apenas 0,2%.

A AICCOPN detalha que, no segmento das obras públicas, "continua a verificar-se uma trajetória de crescimento robusto": Nos primeiros nove meses do ano, o valor total dos concursos promovidos ascendeu a 8.624 milhões de euros, um acréscimo homólogo de 33%.

No mesmo período, os contratos de empreitada celebrados através de concursos públicos atingiram 5.345 milhões de euros, impulsionados "em larga medida" pela celebração do contrato da Linha de Alta Velocidade Porto--Oiã, no montante de 1.661 milhões de euros.

Quanto ao segmento habitacional, entre janeiro e agosto de 2025 foram licenciados 27.295 fogos em construções novas, o que corresponde a um crescimento homólogo de 23,1%.

A área licenciada para habitação registou uma variação positiva de 18,1%, enquanto a área licenciada para edifícios não residenciais recuou, "revelando uma evolução assimétrica entre os diferentes segmentos do mercado imobiliário".

Para a associação, os dados fornecidos pelos indicadores globais relativos ao setor da construção evidenciam, assim uma "evolução favorável".