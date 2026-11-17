"No segmento das obras públicas, os resultados acumulados até ao final do terceiro trimestre de 2026 evidenciam uma evolução desfavorável", lê-se na "Conjuntura da Construção - Informação Rápida" elaborada pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN).

Segundo detalha, o montante global dos concursos de empreitadas promovidos até setembro totalizou 6.166 milhões de euros, correspondendo a uma quebra homóloga de 29%, enquanto o valor dos contratos celebrados diminuiu 43%, fixando-se em 3.581 milhões de euros.

A associação destaca, contudo, que a evolução da contratação pública foi "significativamente influenciada pelo efeito de base associado à contratação", no período homólogo de 2025, da primeira fase da Linha de Alta Velocidade Porto--Oiã, no valor de cerca de 1.700 milhões de euros.

Por sua vez, os indicadores de licenciamento de edifícios apresentam uma evolução diferenciada: No segmento habitacional, a área licenciada registou, uma redução homóloga de 2,8% até agosto, enquanto a área licenciada em edifícios não residenciais aumentou 15,5%, "sinalizando uma evolução favorável das intenções de investimento neste segmento".

Já a evolução dos indicadores de emprego, financiamento e consumo de cimento "mantém-se favorável", com o desemprego registado a recuar 13,3% em termos homólogos, prolongando a trajetória de descida observada nos meses anteriores.

Por seu turno, o `stock` de crédito às empresas dos setores da construção e do imobiliário aumentou 9,5% face a setembro de 2025, atingindo os 18.000 milhões de euros, enquanto o consumo de cimento, enquanto indicador da atividade produtiva do setor, registou um crescimento acumulado de 5,7% nos primeiros nove meses do ano.