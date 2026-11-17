Consumo de cimento sobe 5,7% até setembro apesar da contração nas obras públicas
O consumo de cimento no mercado nacional aumentou 5,7% nos primeiros nove meses do ano, totalizando 3.213,5 milhões de toneladas, apesar da "evolução desfavorável" no segmento das obras públicas, segundo dados divulgados hoje pela associação setorial.
"No segmento das obras públicas, os resultados acumulados até ao final do terceiro trimestre de 2026 evidenciam uma evolução desfavorável", lê-se na "Conjuntura da Construção - Informação Rápida" elaborada pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN).
Segundo detalha, o montante global dos concursos de empreitadas promovidos até setembro totalizou 6.166 milhões de euros, correspondendo a uma quebra homóloga de 29%, enquanto o valor dos contratos celebrados diminuiu 43%, fixando-se em 3.581 milhões de euros.
A associação destaca, contudo, que a evolução da contratação pública foi "significativamente influenciada pelo efeito de base associado à contratação", no período homólogo de 2025, da primeira fase da Linha de Alta Velocidade Porto--Oiã, no valor de cerca de 1.700 milhões de euros.
Por sua vez, os indicadores de licenciamento de edifícios apresentam uma evolução diferenciada: No segmento habitacional, a área licenciada registou, uma redução homóloga de 2,8% até agosto, enquanto a área licenciada em edifícios não residenciais aumentou 15,5%, "sinalizando uma evolução favorável das intenções de investimento neste segmento".
Já a evolução dos indicadores de emprego, financiamento e consumo de cimento "mantém-se favorável", com o desemprego registado a recuar 13,3% em termos homólogos, prolongando a trajetória de descida observada nos meses anteriores.
Por seu turno, o `stock` de crédito às empresas dos setores da construção e do imobiliário aumentou 9,5% face a setembro de 2025, atingindo os 18.000 milhões de euros, enquanto o consumo de cimento, enquanto indicador da atividade produtiva do setor, registou um crescimento acumulado de 5,7% nos primeiros nove meses do ano.