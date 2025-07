Consumo de eletricidade aumenta 2% e atinge máximo histórico no 1.º semestre

"Entre janeiro e junho, foram consumidos 26.229 GWh [gigawatts-hora], ultrapassando em cerca de 240 GWh o anterior máximo, datado de 2010", adiantou a gestora global do sistema elétrico.

Até junho, a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis abasteceu 77% do consumo, com a hidroelétrica a representar 36%, a eólica 26%, a solar 11% e a biomassa 5%.

Já a produção a gás natural abasteceu 13% do consumo, enquanto os restantes 10% corresponderam a energia importada.

Numa análise apenas ao mês de junho, a REN registou um crescimento de 4,4% do consumo de eletricidade, ou 3,1% com correção dos efeitos da temperatura e dias úteis.

Naquele mês, "apesar do aumento da procura, as condições meteorológicas foram desfavoráveis para a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis" e, no total, a produção renovável abasteceu 55% do consumo, enquanto a produção não renovável respondeu por 17% e os restantes 28% foram assegurados por importações.

Relativamente ao mercado de gás natural, o consumo registou em junho um crescimento homólogo de 32%, impulsionado pelo aumento da produção de eletricidade a partir de gás natural. Em sentido contrário, o segmento convencional, que inclui os restantes consumidores, registou uma quebra de cerca de 14%.

No primeiro semestre, o consumo acumulado de gás natural cresceu 10,1%, com o segmento de produção de eletricidade a mais do que duplicar face ao mesmo período do ano anterior, enquanto o segmento convencional registou uma contração de 7,6%, atingindo o valor mais baixo desde 2009.