Consumo de eletricidade aumenta 2,9% e atinge máximo histórico até novembro

No mês de novembro, o consumo de energia elétrica registou uma evolução homóloga de 6,6%, "influenciado pelo consumo muito baixo nesse período em 2024 devido às temperaturas então registadas", refere a gestora global do sistema elétrico em comunicado.

Com correção dos efeitos da temperatura e número de dias úteis, registou-se uma variação de 2,3% em novembro, "em linha com a tendência que se tem verificado".

Até final de novembro, as renováveis abasteceram 68% do consumo de energia elétrica, destacando-se a hidroelétrica com um índice de produtibilidade de 1,33 (média histórica de 1) a abastecer 26% do consumo.