Consumo de energia primária recua 0,8% em 2024 para1.202 Mtep na UE
O consumo de energia primária na União Europeia (UE) registou um recuo homólogo de 0,8%, em 2024, para as 1.202 milhões de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), o menor nível desde 1990, divulga hoje o Eurostat.
Com esta redução, a UE continua a aproximar-se da meta de 2030 de 992,5 Mtep, com a diferença a diminuir para 21,1%.
Os 1.202 Mtep registados para o consumo de energia primária da UE em 2024 representaram o nível mais baixo desde 1990, o primeiro ano para o qual existem dados disponíveis, depois de ter registado um pico de 1.511 Mtep em 2006.
O consumo de energia primária é o indicador mais abrangente do consumo energético de um país ou região (como a UE), representando a quantidade total de energia que é fornecida a uma economia, seja através de extração doméstica ou de importações, antes de qualquer processo de transformação.
O consumo de energia final, por outro lado, atingiu 900 Mtep em 2024, um aumento de 0,7% em comparação com 2023.
Em 2024, o consumo de energia final, ou seja, a energia total que é efetivamente consumida pelos utilizadores finais, estava 18% acima da meta de 2030 (763 Mtep), em comparação com 17,2% no ano anterior.
Os níveis mais baixos foram registados em 2020, com 893 Mtep.