Consumo diário de eletricidade bate recorde histórico

Depois de a gestora das redes nacionais ter anunciado que na terça-feira, 06 de janeiro, foi registado um recorde diário de consumo de 186,2 GWh --- superando o anterior máximo de 185,1 GWh, alcançado em 13 de janeiro de 2021 --- a tendência de crescimento manteve-se nos dias seguintes.

Na quarta-feira, o consumo diário voltou a estabelecer um novo recorde, ao fixar-se nos 188,1 GWh. Já na quinta-feira, 08 de janeiro, o Sistema Elétrico Nacional registou um novo máximo histórico, com o consumo a atingir os 192,3 GWh.

Os dados confirmam uma sequência inédita de recordes consecutivos de consumo diário de energia elétrica em Portugal, numa altura em que o país tem registado temperaturas muito baixas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, no domingo, nove distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido ao tempo frio. Entretanto, os avisos já foram retirados.

O consumo de energia elétrica abastecido a partir da rede pública atingiu em 2025 o valor mais elevado de sempre no Sistema Elétrico Nacional, de acordo com dados divulgados pela REN no dia 01 de janeiro.

O consumo foi de 53,1 TWh (Terawatt-hora) no conjunto do ano, o que é 3,2% superior ao registado no ano anterior ou 2,3% ajustado dos efeitos da temperatura e número de dias úteis.

A produção renovável foi de 37 TWh, um novo máximo histórico, tendo correspondido a 68% do consumo, "em linha com os 70% verificados no ano anterior, mesmo considerando as restrições técnicas impostas sobre a produção de eletricidade para salvaguarda da segurança de abastecimento do SEN no período imediatamente após o apagão de 28 de abril", detalhou a REN.