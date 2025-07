O número contrasta com o défice orçamental que o Estado registou no mesmo período do ano passado.

Segundo a Direção-Geral do Orçamento, o bom desempenho explica-se sobretudo pelo aumento da receita fiscal, que subiu 22% impulsionada pelo IRC.



O Governo disse que os números dão confiança e permitem prever que se chegue ao fim do ano com um excedente de 0,3%.