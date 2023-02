Contas públicas começam ano com saldo positivo de 2013 milhões de euros

Em comparação com janeiro de 2021, houve uma melhoria de 184 milhões de euros. Este excedente é explicado com uma subida da receita de mais de 6%, também por causa da inflação. A despesa cresceu 5%. O aumento dos gastos resulta da atualização salarial da função pública e do impacto da subida do salário mínimo.