Contas públicas de Moçambique com défice de 555,2 ME no primeiro semestre
As contas do Estado moçambicano registaram um défice de 41.631 milhões de meticais (555,2 milhões de euros) no primeiro semestre, 32,8% do previsto para todo o ano, segundo dados do Ministério das Finanças a que a Lusa teve acesso.
De acordo com informação da execução orçamental de janeiro a junho, o Estado cobrou receitas totais de 171.801 milhões de meticais (2.291 milhões de euros), equivalente a 44,5% da previsão anual, e realizou despesas de 213.432 milhões de meticais (2.846 milhões de euros), correspondente a 41,6% do orçamentado.
Trata-se de um défice no financiamento do Orçamento de 41.631 milhões de meticais (555,2 milhões de euros), que no total do ano, para a sua cobertura, o Governo prevê necessitar de 126.878 milhões de meticais (1.692 milhões de euros).
Para a cobertura do défice, refere o documento, o Estado teve que recorrer, respetivamente, ao financiamento interno e externo, de 43.719 de meticais (583 milhões de euros) e 17.489 milhões de meticais (233,2 milhões de euros), correspondente a 124,6% e 19,8% do previsto.
"A dívida externa mantém a tendência de estabilização", refere o documento, "tendo reduzido em 1%" em termos homólogos, mas "a tendência de crescimento da dívida interna persistiu, tendo esta componente incrementado em 9%, em linha com a média de crescimento dos últimos anos".