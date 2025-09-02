Contas públicas de Moçambique com défice de 555,2 ME no primeiro semestre

De acordo com informação da execução orçamental de janeiro a junho, o Estado cobrou receitas totais de 171.801 milhões de meticais (2.291 milhões de euros), equivalente a 44,5% da previsão anual, e realizou despesas de 213.432 milhões de meticais (2.846 milhões de euros), correspondente a 41,6% do orçamentado.

Trata-se de um défice no financiamento do Orçamento de 41.631 milhões de meticais (555,2 milhões de euros), que no total do ano, para a sua cobertura, o Governo prevê necessitar de 126.878 milhões de meticais (1.692 milhões de euros).

Para a cobertura do défice, refere o documento, o Estado teve que recorrer, respetivamente, ao financiamento interno e externo, de 43.719 de meticais (583 milhões de euros) e 17.489 milhões de meticais (233,2 milhões de euros), correspondente a 124,6% e 19,8% do previsto.

"A dívida externa mantém a tendência de estabilização", refere o documento, "tendo reduzido em 1%" em termos homólogos, mas "a tendência de crescimento da dívida interna persistiu, tendo esta componente incrementado em 9%, em linha com a média de crescimento dos últimos anos".