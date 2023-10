Conter despesa pública é vital para Guiné-Bissau equilibrar orçamento

"O aumento das receitas internas e das doações, a contenção das despesas correntes e a limitação das transferências orçamentais serão fundamentais para assegurar a sustentabilidade orçamental", disse o economista Thibault Lamaire em entrevista à Lusa, à margem dos Encontros Anuais do FMI e do Banco Mundial, que decorreram esta semana em Marraquexe, Marrocos.

O economista do departamento africano e um dos autores do relatório sobre as Perspetivas Económicas Regionais para a África subsaariana salientou que "a atividade económica deverá diminuir para 4,2% este ano, afetada por uma diminuição dos preços internacionais e das exportações de caju e choques externos adversos", mas sublinhou que deverá recuperar ligeiramente para 4,5% no próximo ano.

O FMI baseia esta previsão "numa campanha de caju positiva e na execução de projetos de infraestruturas e no maior apoio dos doadores".

Apesar disso, conclui Thibault Lamaire, "o país continua a ser negativamente afetado pelo efeito que a guerra na Ucrânia tem tido sobre os preços dos combustíveis e produtos alimentares importantes, com a inflação a subir para 8% em 2023".