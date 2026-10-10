Contestação ao aumento das propinas? "Nem vejo razão para isso", diz ministro das Finanças

Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, Joaquim Miranda Sarmento fala de um aumento de 12 euros por ano, um euro por mês, e considera esta uma medida de justiça social que permite as faculdades serem mais eficientes. O ministro não vê razão para qualquer contestação até porque a ação social do ensino superior viu a sua dotação reforçada em 40 milhões de euros.

Já em relação ao orçamento da Saúde, o ministro das Finançaseste ano, mas garantiu que a partir de 2027 a, ou seja, a 60 dias. O ministro explica o corte no orçamento da Saúde com a necessidade que houve, no ano passado, de reforçar as verbas para pagar a fornecedores,porque o setor, respeitando determinações europeias, vai cumprir a regra dos 60 dias.. Miranda Sarmento fala "", ainda assim lembra que esse não foi o motivo principal para a entrada no capital da empresa, mas sim o facto de, situação que segundo ministro se torna fundamental num contexto de alterações geopolíticas com implicações na área da energia.", refere., o Ministro das Finanças elogia a atitude responsável do PS, que espera possa manter-se na especialidade. "", até porque, relembra, as quatro condições impostas pelo PS foram cumpridas." nas declarações do PS., mas não acredita que a previsão do Governo se altere eem função das circunstâncias., uma estimativa que será atualizada pelo INE em março do próximo ano. O que, a acontecer,. Fala em rigidez e falta de liberdade de quem governa.que apresenta.