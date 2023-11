Continente investe 35 milhões de euros em 16 novas lojas de proximidade

Desta forma, a marca de retalho alimentar da MC vai fechar o ano com mais de 180 lojas Continente Bom Dia em Portugal, onde trabalham cerca de 8.000 pessoas, informou em comunicado.

As novas lojas vão localizar-se em Paredes (Porto), Coruche (Santarém), Largo do Rato (Lisboa), Arroios (Lisboa), Vila Pouca de Aguiar (Vila Real), Gafanha de Nazaré (Aveiro), Alcácer do Sal (Setúbal), Arganil (Coimbra), Bolhão (Porto), Fajões (Oliveira de Azeméis), Oliveira de Frades (Viseu), São Pedro da Cova (Gondomar), Alcanena (Santarém), Leça da Palmeira (Matosinhos), Pousada de Saramagos (Vila Nova de Famalicão) e Pevidém (Guimarães).

Segundo a mesma nota, as lojas dispõem de um investimento conjunto em 9.530 painéis fotovoltaicos, com 4.8 Megawatts-hora (MWh) de potência instalada e 33 lugares de carregamento para veículos elétricos.

"Investimos também nos locais em que nos localizamos, tanto ao nível das pessoas, como no património arquitetónico, na sustentabilidade e nos apoios diários que a Missão Continente mantém com as instituições de solidariedade, nas mais de 300 lojas Continente em todo o país", afirmou o diretor-geral do Continente Bom Dia, Amaro Amaral, citado na mesma nota.